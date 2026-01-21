ЦСКА обыграл «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 87:84 (28:21, 26:21, 18:13, 15:29) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Хэйден Далтон из «Уралмаша», на счету которого 22 очка. В составе победителей больше всех очков набрали Каспер Уэйр (21).