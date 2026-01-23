Баскетбольный «Зенит» назначил уже второго временщика после ухода Секулича

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Белорус Ростислав Вергун вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита», сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Белорусский специалист назначен на должность ассистента и временно будет исполнять обязанности главного тренера. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2025/26.
20 января «Зенит» объявил об увольнении словенца Александера Секулича. С того момента Максим Учайкин временно исполнял обязанности главного тренера.
Вергун покинул пост главного тренера екатеринбургского «Уралмаша» 14 января. Он возглавил команду по ходу сезона-2023/24 и дважды выводил ее в плей-офф Единой лиги ВТБ, а также завоевал с «оранжево-черно-зелеными» Кубок России.
«Зенит» с 14 победами при восьми поражениях занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.