Баскетбольный «Зенит» назначил уже второго временщика после ухода Секулича

Экс-тренер «Уралмаша» Вергун временно возглавил баскетбольный клуб «Зенит».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Белорус Ростислав Вергун вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита», сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.

Белорусский специалист назначен на должность ассистента и временно будет исполнять обязанности главного тренера. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2025/26.

20 января «Зенит» объявил об увольнении словенца Александера Секулича. С того момента Максим Учайкин временно исполнял обязанности главного тренера.

Вергун покинул пост главного тренера екатеринбургского «Уралмаша» 14 января. Он возглавил команду по ходу сезона-2023/24 и дважды выводил ее в плей-офф Единой лиги ВТБ, а также завоевал с «оранжево-черно-зелеными» Кубок России.

«Зенит» с 14 победами при восьми поражениях занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.