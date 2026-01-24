Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит»

Встреча, которая прошла в субботу в Москве, завершилась победой хозяев площадки со счетом 93:90 (34:26, 26:24, 15:20, 18:20). Самым результативным игроком встречи стал Лука Шаманич из «Зенита», оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. У армейцев 21 очко на счету Мело Тримбла.