Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит»

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит», продлив серию побед в Единой лиге до 12 игр.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в субботу в Москве, завершилась победой хозяев площадки со счетом 93:90 (34:26, 26:24, 15:20, 18:20). Самым результативным игроком встречи стал Лука Шаманич из «Зенита», оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. У армейцев 21 очко на счету Мело Тримбла.

Московский клуб продлил победную серию до 12 матчей и с 21 победой в 23-х играх идет на первом месте в таблице, «Зенит» (14 побед в 23 матчах) располагается на четвертой позиции.