«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 96:79 (26:26, 19:19, 25:19, 26:15) в пользу хозяев. Победителям 17 очков принес Би Джей Джонсон. За «Самару» 21 балл набрал Никита Михайловский.
«Локомотив-Кубань» одержал 16-ю победу при восьми поражениях и занимает третье место. «Самара» с одной победой и 22 поражениями замыкает турнирную таблицу.
В следующем матче «Локомотив-Кубань» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралмашем» 29 января, а «Самара» в тот же день примет пермскую «Парму».
В другом матче столичный клуб МБА-МАИ на выезде обыграл «Парму» со счетом 79:73 (19:21, 19:13, 18:24, 12:10, 11:5).