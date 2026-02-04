«Зенит» разгромил «Енисей» с разницей в 50 очков в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» нанес крупное поражение красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 106:56 (28:17, 22:13, 31:10, 25:16). Самым результативным в составе победителей стал Лука Шаманич (18 очков). У «Енисея» 13 баллов заработал Доминик Артис.
Американский разыгрывающий Ксавьер Мун провел первый матч за «Зенит» после возвращения в Санкт-Петербург и набрал 8 очков. Баскетболист получил травму в январе 2025 года и пропустил остаток прошлого сезона, после чего летом покинул «Зенит». 8 января 2026 года было объявлено о его возвращении в петербургский клуб и подписании договора до конца сезона-2026/27.
«Зенит» с 17 победами и 9 поражениями занимает четвертое место в турнирной таблице. «Енисей» с 9 победами и 15 поражениями располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Зенит» примет столичный МБА-МАИ, а «Енисей» в гостях сыграет с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Обе встречи пройдут 7 февраля.
В другом матче МБА-МАИ на выезде разгромил «Самару» со счетом 102:51 (21:13, 28:9, 26:23, 27:6).