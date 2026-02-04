«Зенит» разгромил «Енисей» с разницей в 50 очков в матче Единой лиги ВТБ

Американский разыгрывающий Ксавьер Мун провел первый матч за «Зенит» после возвращения в Санкт-Петербург и набрал 8 очков. Баскетболист получил травму в январе 2025 года и пропустил остаток прошлого сезона, после чего летом покинул «Зенит». 8 января 2026 года было объявлено о его возвращении в петербургский клуб и подписании договора до конца сезона-2026/27.