УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 82:79 (18:19, 16:22, 24:15, 24:23) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс из УНИКСа, на счету которого 21 очко. В составе проигравших больше всех очков набрал Всеволод Ищенко (20).