УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Рейнольдс помог УНИКСу обыграть «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: БК "УНИКС"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 82:79 (18:19, 16:22, 24:15, 24:23) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс из УНИКСа, на счету которого 21 очко. В составе проигравших больше всех очков набрал Всеволод Ищенко (20).

УНИКС с 23 победами занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ, уступая имеющему столько же побед ЦСКА по дополнительным показателям. «Локомотив-Кубань» выиграл 18 встреч и идет четвертым.