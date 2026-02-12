Ричмонд
УНИКС победил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Казанский УНИКС одержал победу над пермской «Пармой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: БК "Уникс"

Встреча в Казани завершилась со счетом 74:72 (18:18, 22:21, 19:22, 15:11) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал центровой УНИКСа Джален Рэйнольдс, который набрал 30 очков, его одноклубник Маркус Бингэм оформил дабл-дабл (12 очков + 12 подборов). У «Пармы» больше всех очков набрал Лев Свинин (17).

УНИКС, одержав 24-ю победу при трех поражениях, занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Парма» с 16 победами и 11 поражениями располагается на пятом месте.

В следующем матче «Парма» 17 февраля примет краснодарский «Локомотив-Кубань», УНИКС 21 февраля сыграет в гостях с саратовским «Автодором».