УНИКС победил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Казани завершилась со счетом 74:72 (18:18, 22:21, 19:22, 15:11) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал центровой УНИКСа Джален Рэйнольдс, который набрал 30 очков, его одноклубник Маркус Бингэм оформил дабл-дабл (12 очков + 12 подборов). У «Пармы» больше всех очков набрал Лев Свинин (17).