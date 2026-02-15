Виталия Фридзона включили в Зал славы Единой лиги ВТБ

Фридзону 40 лет, он выступал за подмосковные «Химки» (2004−2013), московский ЦСКА (2013−2018), краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» (2018−2020), «Зенит» (2020−2023) и саратовский «Автодор» (2024). Баскетболист шесть раз становился чемпионом России, является семикратным победителем Единой лиги ВТБ, выигрывал Евролигу (2016). В составе «Химок» он побеждал в Еврокубке и Кубке России. В составе сборной России Фридзон также стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года. В августе 2024 года Фридзон стал играющим президентом баскетбольного клуба «Десна» из Брянска.