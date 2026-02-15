Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболист Савков выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд

Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в Москве.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский баскетболист МБА Павел Савков стал победителем конкурса трехочковых бросков в рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч звезд проходит на «ВТБ-Арене» в Москве. В нем встречаются команды звезд России и звезд мира. В финальном раунде Савков оказался точнее американского баскетболиста петербургского «Зенита» Трента Фрейзера.

Победитель получил чек на 500 тыс. рублей, который ему вручила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.