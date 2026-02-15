Баскетболист Савков выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский баскетболист МБА Павел Савков стал победителем конкурса трехочковых бросков в рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Матч звезд проходит на «ВТБ-Арене» в Москве. В нем встречаются команды звезд России и звезд мира. В финальном раунде Савков оказался точнее американского баскетболиста петербургского «Зенита» Трента Фрейзера.
Победитель получил чек на 500 тыс. рублей, который ему вручила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.