Иванов считает, что отношение к Матчу звезд Единой лиги ВТБ стало серьезным

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Отношение баскетболистов к Матчу звезд Единой лиги ВТБ стало серьезным. Такое мнение ТАСС выразил почетный президент лиги Сергей Иванов.
В Матче звезд российские баскетболисты со счетом 89:91 уступили сборной мира.
«Получилось не столько шоу, сколько настоящая игра. Все рубились, играли серьезно — это было видно с первой четверти. Это здорово. Чувствовалось, что сборная мира хочет выиграть. Иностранцы, кстати, даже просились включать их в заявку [на матч]. Отношение к Матчу звезд стало серьезным — в этом заслуга лиги», — сказал Иванов.
Матч звезд проводится с 2017 года.