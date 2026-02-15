Ричмонд
Корстин отметила самоотдачу игроков в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Российские баскетболисты со счетом 89:91 уступили сборной мира в Матче звезд.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты играли с высокой самоотдачей в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор лиги Илона Корстин.

В Матче звезд российские баскетболисты со счетом 89:91 уступили сборной мира.

«Хочется отметить и поблагодарить баскетболистов за самоотдачу, за борьбу. Зрители увидели не просто шоу, а настоящий баскетбол. И сегодня был полный зал, атмосфера праздника. Это хороший день для нашего баскетбола», — сказала Корстин.

Матч звезд проводится с 2017 года.