Баскетболисты «Енисея» разгромили «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла во вторник в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 85:64 (15:19, 28:18, 21:12, 21:15). Самым результативным игроком матча стал Григорий Мотовилов из «Автодора», набравший 24 очка. У хозяев дабл-даблы оформили Данило Тасич (16 очков и 11 подборов) и Егор Рыжов (12 очков и 11 подборов), также 16 очков в активе Доминика Артиса.