Баскетболисты «Енисея» разгромили «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Баскетболисты красноярского «Енисея» нанесли поражение саратовскому «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: пресс-служба БК "Енисей"

Встреча, которая прошла во вторник в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 85:64 (15:19, 28:18, 21:12, 21:15). Самым результативным игроком матча стал Григорий Мотовилов из «Автодора», набравший 24 очка. У хозяев дабл-даблы оформили Данило Тасич (16 очков и 11 подборов) и Егор Рыжов (12 очков и 11 подборов), также 16 очков в активе Доминика Артиса.

Красноярский клуб одержал 11-ю победу в 27 матчах и идет на восьмом месте в таблице, а проигравший пятый матч подряд «Автодор» (5 побед в 28 матчах) располагается на десятой позиции.

В следующем матче «Енисей» 21 февраля примет «Нижний Новгород», «Автодор» в тот же день дома сыграет с казанским УНИКСом.