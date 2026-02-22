Баскетболисты ЦСКА одержали 17-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 92:63 (31:19, 14:10, 23:16, 24:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Ливио Жан-Шарль из ЦСКА, на счету которого 19 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Джеремайя Мартин (17).
ЦСКА выиграл 17-й матч подряд в Единой лиге ВТБ и с 26 победами возглавляет таблицу первенства. «Локомотив-Кубань» (19 побед) идет четвертым.