«Зенит» подписал контракт с проведшим больше 120 матчей в НБА американцем

Соглашение 24-летнего защитника Джонни Джузэнга рассчитано до конца сезона.

Источник: РБК Спорт

Американский защитник Джонни Джузэнг перешел в «Зенит». Об этом сообщается на сайте петербургского баскетбольного клуба.

Контракт с 24-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона 2025/26.

Джузэнг отыграл последние четыре сезона в НБА в составе «Юты Джаз» и «Миннесоты Тимбервулвз». Всего он провел 123 игры, набирая в среднем 6,9 очка и делая 2,2 подбора.

«Миннесоту» Джузэнг покинул в феврале 2026 года.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 20 побед в 29 матчах.