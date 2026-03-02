Ричмонд
Бывший игрок НБА заявил, что для него честь выступать за «Зенит»

Соглашение 24-летнего защитника Джонни Джузэнга рассчитано до конца сезона.

Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джонни Джузэнг прокомментировал подписание контракта с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона 2025/26.

«Я очень рад, что буду играть за “Зенит” и за Санкт-Петербург! Для меня честь представлять такой большой клуб, как “Зенит”. Хочу провести здесь мощный отрезок и добиться серьезных результатов», — заявил Джузэнг.

Защитник также поделился впечатлениями о стране: «Честно говоря, даже издалека у меня о России и ее людях только самые яркие и теплые впечатления. Сильная, красивая и непоколебимая страна».

Джузэнг отыграл последние четыре сезона в НБА в составе «Юты Джаз» и «Миннесоты Тимбервулвз». Всего он провел 123 игры, набирая в среднем 6,9 очка и делая 2,2 подбора.

«Миннесоту» Джузэнг покинул в феврале 2026 года.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 20 побед в 29 матчах.