Баскетболисты «Пармы» обыграли «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Перми завершилась победой хозяев со счетом 81:70 (18:12, 15:21, 13:22, 35:15). Самым результативным игроком матча стал Лев Свинин из «Пармы», в активе которого 21 очко. Его одноклубник Глеб Фирсов оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов. У «Енисея» больше всех очков набрал Доминик Артис — 18.