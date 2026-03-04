Баскетболисты «Пармы» обыграли «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пермская «Парма» обыграла красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась победой хозяев со счетом 81:70 (18:12, 15:21, 13:22, 35:15). Самым результативным игроком матча стал Лев Свинин из «Пармы», в активе которого 21 очко. Его одноклубник Глеб Фирсов оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов. У «Енисея» больше всех очков набрал Доминик Артис — 18.
«Парма» (17 побед, 13 поражений) прервала серию поражений из трех матчей и занимает пятое место в таблице Единой лиги ВТБ. «Енисей» (12 побед, 17 поражений), уступивший после трех побед, идет седьмым.
В следующем матче «Парма» сыграет с московским клубом МБА-МАИ в гостях 7 марта. «Енисей» днем позже примет краснодарский «Локомотив-Кубань».