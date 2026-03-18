Американец Фрейзер пригодится сборной России по баскетболу. У нас уже есть положительный опыт

Капитан «Зенита» и один из сильнейших легионеров в Единой лиге ВТБ Трент Фрейзер хочет получить российский паспорт и выступать за сборную России. Об этом накануне заявил «СЭ» босс петербургского клуба Александр Медведев. Главный тренер национальной команды Зоран Лукич в ответ отметил, что не рассматривает кандидатуру американского разыгрывающего. Впрочем, ситуация может измениться, когда наша сборная получит возможность выступать на международных турнирах.
При хороших раскладах это может случиться уже в ближайшее время — не исключен даже допуск к квалификации Евробаскета-2029. В конце апреля этот вопрос могут рассмотреть на заседании Центрального бюро ФИБА. Сценарий не выглядит фантастическим, учитывая, что, например, сборная России по водному поло планирует участвовать в Кубке мира (второй дивизион), который пройдет на Мальте меньше чем через месяц — с 7 по 13 апреля. А это тоже игровой вид спорта, и не юниорские, а взрослые команды.
Дефицит первых
Правила ФИБА разрешают национальным сборным заявлять на турниры (официальные матчи) максимум одного натурализованного баскетболиста. То есть получившего гражданство данной страны в возрасте 17 лет или старше — и при этом не заигранного за сборную другого государства в официальных матчах, включая соревнования младших возрастов. Сейчас Лукич может выбирать между Антоном Астапковичем (уроженец Белоруссии), Андреем Мартюком (экс-Украина) и Джоэлем Боломбоем (экс-Украина).
Центровой «Црвены Звезды» вряд ли приедет в расположение российской команды, учитывая, что он одним из первых покинул ЦСКА после начала СВО и отказался от визита в Москву даже на Суперкубок Единой лиги, когда в нем играли белградцы (речь про 2024 год). У Фрейзера — другая позиция (судя по высказываниям Медведева). К тому же с разыгрывающими у нас определенные сложности. Да, Егор Дёмин, отыгравший дебютный сезон в НБА, выглядит потенциальным первым номером стартовой пятерки. Но если думать об альтернативах, то первым на ум по-прежнему приходит Дмитрий Хвостов, которому в августе исполнится уже 37 лет.
Безусловно, у нас есть такие игроки, как Александр Хоменко, Александр Щербенев, Тимофей Герасимов. Всеволод Ищенко отмечал «СЭ», что его любимая позиция — первый номер. Будем надеяться, что Илья Ермаков восстановится от повреждений и проведет сильный следующий сезон в NCAA.
Но Фрейзер — готовый вариант, который может усилить сборную здесь и сейчас. Делать разницу в ключевых эпизодах и повторить путь Джона Роберта Холдена (интересно, что у американцев один агент).
«Трент — прекрасный человек, — рассказывал в интервью “СЭ” бывший капитан “Зенита”, форвард МБА-МАИ Андрей Зубков. — Вне паркета — веселый, очень добрый парень. На площадке может завестись в моменте, набрать 20−30 очков. У него нет суперопыта, но, с другой стороны, Трент еще молод. Ему бы еще немного роста, но, смотря на игру Ти Джея Шортса, я понимаю, что это не так и важно. Если Фрейзер будет продолжать работать в том же ключе, то у него есть хорошие шансы заиграть на еще более высоком уровне».
История вопроса
Напомним, что Холден был первым натурализованным игроком в российском баскетболе. Легенда ЦСКА выступал за Россию на двух Евробаскетах (2005 и 2007), а также на Олимпиаде-2008. Достижения Джона Роберта за нашу сборную у многих на слуху, особенно его победный бросок в финале ЧЕ-2007 с Испанией. В 2009 году защитник отказался сыграть на Евробаскете, и натурализованную вакансию в списке кандидатов занял на тот момент форвард «Химок» Келли Маккарти.
Тогда у тренера Дэвида Блатта был выбор из трех американцев. Помимо Холдена и Маккарти, специалист мог вызвать Трэвиса Хансена. Бывший защитник «Атланты», помогавший Егору Дёмину в его единственном сезоне в NCAA, отыграл в России четыре сезона. Был одним из лидеров московского «Динамо» (2006−2009) и помог «Химкам» выиграть чемпионат Единой лиги ВТБ-2010/11, забив решающие броски в финальном матче с армейцами (66:64). За время выступлений в нашей стране Хансен успел оформить российский паспорт, но сыграть за сборную так и не успел. На пекинской Олимпиаде место единственного натурализованного игрока было отдано Холдену, на ЧЕ-2009 — Маккарти.
«Хансен — великолепный баскетболист, — комментировал “СЭ” получение паспорта РФ Трэвиса в 2008 году Дэвид Блатт. — Тем не менее на сегодняшний день я не планирую вводить в состав национальной команды ни Хансена, ни Маккарти. Ведь, согласно международным правилам, за сборную может выступать только один натурализованный игрок, и сейчас это место твердо занимает Холден. Однако это не означает, что сборная отказывается от услуг Хансена и Маккарти в будущем. Я рад, что столь классные игроки получили возможность играть за Россию».
В итоге Маккарти действительно пригодился тренеру. Уже ветеран европейского баскетбола (на сборах перед турниром Келли исполнилось 34 года) здорово отыграл ЧЕ-2009, став самым результативным игроком нашей сборной в четырех из семи матчей в Польше. Напомним, что Россия тогда дошла до четвертьфинала, уступив сербам.
В перспективе Лукичу или его преемнику пригодится и Фрейзер (если все-таки получит паспорт). Понятно, что Астапкович и Мартюк также серьезные кандидаты на единственное место для натурализованного игрока, но в моменте могут сложиться различные обстоятельства, когда команде будет важнее иметь в своих рядах разыгрывающего с отличной статистикой.
Тимур Ганеев