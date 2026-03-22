«Нижний Новгород» одержал девятую подряд победу в Единой лиге ВТБ

Встреча в Нижнем Новгороде 80:75 (16:13, 15:21, 27:17, 22:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал центровой победившей команды Кирилл Попов, который набрал 35 очков. Его одноклубник Илья Карпенков оформил дабл-дабл (16 очков + 11 подборов) У «Самары» больше всего очков заработали Артем Чеваренков (18) и Никита Михайловский (18).