«Нижний Новгород» одержал девятую подряд победу в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Нижний Новгород» одержал победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Нижнем Новгороде 80:75 (16:13, 15:21, 27:17, 22:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал центровой победившей команды Кирилл Попов, который набрал 35 очков. Его одноклубник Илья Карпенков оформил дабл-дабл (16 очков + 11 подборов) У «Самары» больше всего очков заработали Артем Чеваренков (18) и Никита Михайловский (18).
«Нижний Новгород», одержав девятую победу при 23 поражениях, занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Самара» с двумя победами при 30 поражениях располагается на последнем, 11-м месте.
В следующем матче «Самара» 25 марта примет краснодарский «Локомотив-Кубань», а «Нижний Новгород» 29 марта сыграет в гостях с саратовским «Автодором».