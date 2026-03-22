Баскетболисты УНИКСа обыграли «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа на своем паркете одержали победу над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 87:73 (27:21, 21:17, 19:23, 20:12). Самым результативным игроком по итогам матча стал центровой УНИКСа Маркус Бингэм (22 очка). В составе «Енисея» больше всех очков набрал Доминик Артис (17).
УНИКС (28 побед, 5 поражений) идет на втором месте таблицы Единой лиги ВТБ. «Енисей» (13 побед, 20 поражений) занимает восьмую строчку.
В следующем матче УНИКС примет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» 29 марта. «Енисей» днем ранее дома сыграет против пермской «Пармы».