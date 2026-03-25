«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Самару» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» обыграли «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Самаре завершилась победой гостей со счетом 104:63 (30:20, 28:15, 25:13, 21:15). Самым результативным игроком по итогам матча стал защитник хозяев Михаил Кулагин, набравший 26 очков. У «Локомотива» больше всех очков набрал Всеволод Ищенко — 15.

«Локомотив-Кубань» (23 победы, 11 поражений) занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, где «Самара» (2−31) идет последней, 11-й.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с казанским УНИКСом в гостях 29 марта. «Самара» днем позже примет петербургский «Зенит».

В другом матче дня московский клуб МБА-МАИ на паркете соперника обыграл саратовский «Автодор» — 91:73 (16:18, 27:16, 28:17, 20:22).