«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Самаре завершилась победой гостей со счетом 104:63 (30:20, 28:15, 25:13, 21:15). Самым результативным игроком по итогам матча стал защитник хозяев Михаил Кулагин, набравший 26 очков. У «Локомотива» больше всех очков набрал Всеволод Ищенко — 15.