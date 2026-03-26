«Зенит» обеспечил себе выход в «Финал четырех». УНИКС избежал матча с ЦСКА

Winline Basket Cup. Групповой этап
УНИКС — «Зенит» — 77:85 (23:19, 12:33, 19:16, 23:17)
УНИКС: Бингэм (20 + 6 подборов), Лопатин (15 + 5 подборов), Рэйнольдс (14), Кулагин (14 + 6 передач).
«Зенит»: Мун (27), Жбанов (14), Джузенг (13 + 5 подборов + 5 передач), Шаманич (10).
«Зенит» смог выйти в домашний «Финал четырех» Winline Basket Cup, второй раз за месяц обыграв на выезде УНИКС. Казанцы, потерявшие трех ключевых игроков ростера, едва не проиграли с разницей, которая могла стоить им первого места. Однако в концовке матча Кулагин и компания показали характер.
Суперчетверть
Еще две недели назад руководство Единой лиги огласило, что местом проведения первого «Финала четырех» Winline Basket Cup станет Северная столица. И это учитывая, что «Зенит» еще не обеспечил себе попадания в решающую стадию.
После победы «Уралмаша» над «Игокеа» стало ясно, что сине-бело-голубых устроит только победа в Казани. Незадолго до вылета в столицу Татарстана дружина Деяна Радоньича прервала серию из 10 побед в Единой лиге, уступив дома «Локомотиву-Кубань». Однако, несмотря на это, именно гости считались фаворитами. Во-первых, в этом месяце «Зенит» уже обыгрывал УНИКС в Казани в рамках Единой лиги. Во-вторых, коллектив Велимира Перасовича испытывает серьезные кадровые проблемы. Из-за травм последние игры команды пропускают Алексей Швед, Дишон Пьер и Пэрис Ли.
В матче с «Локо» у сине-бело-голубых не играли Ксавьер Мун и Дмитрий Узинский. Оба баскетболиста приехали в Казань, и уже в первой четверти Радонич был вынужден бросить их в бой. Мун вышел на корт при «-7», и во многом за счет результативных действий канадского разыгрывающего гостям удалось сократить отставание в счете до минимума.
Вторая же четверть началась с мощного рывка «Зенита» — 13:0. В эти минуты Георгий Жбанов стал настоящим Х-фактором. Несколько перехватов, мощный данк в быстром отрыве, точный трехочковый. Также здорово во второй десятиминутке действовали Джонни Джузэнг и Трент Фрейзер. Все же атаки УНИКСа разбивались об организованную оборону. Когда счет в четверти стал 20:3, Перасович был вынужден взять тайм-аут. После него Маркус Бингэм забил пять очков подряд, но к перерыву хозяева уступали «-17».
Концовка без Джалена
Это привело к тому, что в матче появилась дополнительная интрига. В случае победы с разницей в 21 и более очков с первого места группы B в «Финал четырех» выходил именно «Зенит». А это позволило бы избежать встречи с ЦСКА в полуфинале. Перасович прекрасно понимал это, поэтому попытался изменить настрой своих игроков в перерыве. В третьей четверти казанцы были гораздо более собранными, забрав отрезок со счетом 19:16. К тому же петербуржцы потеряли Жбанова, получившего травму бедра.
Третья десятиминутка закончилась баззером Муна, который продолжил творить чудеса. Еще пара точных попаданий Ксавьера и данк Мартюка позволили «Зениту» выйти вперед на необходимое 21 очко за 7:30 до финальной сирены. А когда спустя минуту удаление схлопотал Джален Рейнольдс, показалось, что гости выполнят задачу-максимум. Однако уход ключевого центрового, наоборот, только разозлил казанцев. Капитан команды Дмитрий Кулагин повел партнеров за собой и помог своему коллективу избежать встречи с ЦСКА в полуфинале.
Теперь соперник УНИКСа определится в заключительном матче группового этапа. «Парме» для выхода в «Финал четырех» надо не проиграть «Меге» с разницей в 16 и более очков. Напомним, что «Финал четырех» пройдет в КСК «Арена» с 10 по 12 апреля.
«Хочу пригласить всех на это яркое событие, где мы совместим мощную спортивную составляющую и шоу, — отметила “СЭ” генеральный директор Единой лиги Илона Корстин. — У команд будет высокая мотивация. Это и титул, и высокие призовые. Что касается шоу, то программа будет сопоставима с нашим Матчем звезд».