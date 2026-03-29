Баскетболисты «Локомотива-Кубань» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ,
Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 75:67 (16:17, 23:21, 18:18, 18:11). Самым результативным по итогам матча стал игрок гостей Патрик Миллер, набравший 19 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Андрей Лопатин — 18.
УНИКС (29 побед, 5 поражений) занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» (23 победы, 12 поражений), прервавший серию из трех побед, идет четвертым.
В следующем матче УНИКС примет «Самару» 1 апреля. «Локомотив-Кубань» 3 апреля встретится с московским клубом МБА-МАИ на домашнем паркете.