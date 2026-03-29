Баскетболисты «Локомотива-Кубань» проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 75:67 (16:17, 23:21, 18:18, 18:11). Самым результативным по итогам матча стал игрок гостей Патрик Миллер, набравший 19 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Андрей Лопатин — 18.