Баскетболисты «Зенита» обыграли «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась победой гостей со счетом 100:63 (25:17, 26:6, 26:20, 23:20). Самым результативным игроком встречи стал Данила Походяев из «Самары», набравший 17 очков. У «Зенита» больше всех очков заработал Джонни Джузэнг (16).