Баскетболисты «Зенита» обыграли «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась победой гостей со счетом 100:63 (25:17, 26:6, 26:20, 23:20). Самым результативным игроком встречи стал Данила Походяев из «Самары», набравший 17 очков. У «Зенита» больше всех очков заработал Джонни Джузэнг (16).
Петербургский клуб с 25 победами в 35 матчах идет на третьем месте в таблице, потерпевшая седьмое поражение подряд «Самара» (2 победы в 34 матчах) располагается на заключительной, 11-й позиции.