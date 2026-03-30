Баскетболисты «Зенита» обыграли «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» разгромил «Самару» в матче Единой лиги с разницей в 37 очков.

Источник: Официальный сайт БК "Зенит"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась победой гостей со счетом 100:63 (25:17, 26:6, 26:20, 23:20). Самым результативным игроком встречи стал Данила Походяев из «Самары», набравший 17 очков. У «Зенита» больше всех очков заработал Джонни Джузэнг (16).

Петербургский клуб с 25 победами в 35 матчах идет на третьем месте в таблице, потерпевшая седьмое поражение подряд «Самара» (2 победы в 34 матчах) располагается на заключительной, 11-й позиции.