Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетбольный тренер девятью матерными словами оценил игру своего клуба

«Динамо-Владивосток» проиграло «Новосибирску» в четвертьфинале Суперлиги с разницей в одно очко — 89:90.

Источник: РБК Спорт

Директор и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер использовал сразу девять нецензурных слов в коротком комментарии, посвященном игре его команды в ¼ плей-офф Суперлиги (второй по силе дивизион российского баскетбола).

«Динамо» на домашней площадке проиграло «Новосибирску» со счетом 89:90. Новосибирский клуб повел в серии со счетом 2−0.

«Какой комментарий, ***, по сегодняшней игре, ***? Нет комментариев. Есть люди, которые вообще выводы не делают, ***, в своей карьере. Просто, ***, я не знаю, ***. Это *** (плохо), что, ***, говорить вообще. Мне *** (нечего) сказать. ***», — сказал Сандлер в микст-зоне.

В апреле 2025 года с участием Сандлера произошел инцидент в общественной бане. Он нанес телесные повреждения футбольному игроку Антону Мухину, арендованному у «Нижнего Новгорода». Поводом для агрессии послужило то, что Мухин не поздоровался с руководителем клуба. Медики диагностировали у Мухина сотрясение мозга, дисторсию (растяжение) шейного отдела позвоночника и ушиб в области глаза.

В 2016 году Сандлер был осужден на два года лишения свободы за нецелевое использование средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье».