Баскетбольный тренер девятью матерными словами оценил игру своего клуба

Директор и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер использовал сразу девять нецензурных слов в коротком комментарии, посвященном игре его команды в ¼ плей-офф Суперлиги (второй по силе дивизион российского баскетбола).
«Динамо» на домашней площадке проиграло «Новосибирску» со счетом 89:90. Новосибирский клуб повел в серии со счетом 2−0.
«Какой комментарий, ***, по сегодняшней игре, ***? Нет комментариев. Есть люди, которые вообще выводы не делают, ***, в своей карьере. Просто, ***, я не знаю, ***. Это *** (плохо), что, ***, говорить вообще. Мне *** (нечего) сказать. ***», — сказал Сандлер в микст-зоне.
В апреле 2025 года с участием Сандлера произошел инцидент в общественной бане. Он нанес телесные повреждения футбольному игроку Антону Мухину, арендованному у «Нижнего Новгорода». Поводом для агрессии послужило то, что Мухин не поздоровался с руководителем клуба. Медики диагностировали у Мухина сотрясение мозга, дисторсию (растяжение) шейного отдела позвоночника и ушиб в области глаза.
В 2016 году Сандлер был осужден на два года лишения свободы за нецелевое использование средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье».