«Игроки, которые могли бы нас усилить, выбрали сидеть на скамейках в топ-клубах». Мнение Василия Карасева

В этом сезоне мужская команда ПБК МБА завоевала первый крупный трофей в своей истории. МБА-МАИ под руководством двукратного вице-чемпиона мира, многократного чемпиона России (1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002), Германии (1997) и Турции (1998) Василия Карасева выиграла Кубок России. В Лиге ВТБ команда финишировала на седьмом месте в чемпионате и в первом раунде плей-офф проиграла УНИКСу (3−0 в серии). Об итогах сезона для коллектива, который исторически не приглашает легионеров, «СЭ» рассказал главный тренер МБА-МАИ.
В концовке чемпионата остались без центровых
— Перед командой ставилась задача выиграть Кубок России и финишировать в топ-6 в регулярке Единой лиги-2025/26. Кубок взяли, а чемпионат закончили на седьмом месте. Вы довольны такими итогами?
— Удовлетворение есть. Взяли долгожданный трофей в плотной борьбе. Была сложная серия с «Химками», драматичный финал с «Пари НН», который, думаю, надолго останется в памяти наших болельщиков. Если говорить про Лигу ВТБ, то все-таки надо отталкиваться от тех реалий, в которые мы попали. В сезоне-2025/26 у нас было обилие травм. Опять же концовка, где мы могли обеспечить себе место в топ-6, получилась смазанной из-за того, что мы остались без центровых. Кто играл, тот выходил на площадку на уколах. Но даже в этой ситуации все зависело от нас. Обыграй мы ЦСКА, были бы шестыми (19 апреля МБА уступил в овертайме. — Прим. «СЭ»).
В плей-офф же мы понимали, что будет очень сложно — тем более с такой командой, как УНИКС. У казанцев два доминирующих центровых, и мы вряд ли могли что-то противопоставить им без Гудумака, Зубкова, Балашова. Задней линией мы набирали по 60+ очков, но этого мало, чтобы обыгрывать топ-клубы. Для меня важно, что мы смогли выиграть сезонную серию «Уралмаша», обыграв их четыре раза из четырех, а равный счет у нас в серии с «БЕТСИТИ-Пармой» (2−2). Поэтому, наверное, сезон можно записать в плюс. Всегда хочется большего, но есть что есть.
— Перед вами я поговорил с руководителем клуба Игорем Кочаряном. Он сказал, что команде очень не хватило Александра Гудумака, которого весь сезон преследовали травмы.
— Безусловно. Саша может закрывать позиции четвертого и пятого номера. Те матчи, которые он играл, получились у нас совершенно иными по уровню. Жаль, что мы очень редко могли на него рассчитывать, но он сыграл большую роль в «Финале четырех» Кубка России.
— Прошлым летом помимо Гудумака в команду пришли Сергей Балашов, Вячеслав Зайцев, Артем Комолов, Александр Платунов и Павел Савков. Вы довольны их игрой?
— В целом все ребята, кто пополнил нас в межсезонье, показали хороший уровень. Но надо понимать, что все равно должен быть хороший баланс между возрастными игроками и не столько молодежью, сколько игроками «прайма». Говорю о баскетболистах 25−26 лет. Это те, кто еще молод, может развиваться, но уже вышел на высокий уровень. Потому что ветераны к концу сезона подустали.
— Это касается и Андрея Зубкова?
— Конечно.
Россияне растут как подыгрывающие, а не как креаторы
— Впервые вы сыграли с ЦСКА несколько равных игр, когда могли выигрывать. Говорит ли это о том, что ваша концепция играть исключительно российскими игроками может привести клуб в топ-4?
— Безусловно, может. У нас есть сильные русские игроки, но еще раз повторюсь: чтобы попасть в топ-4, здесь должны собраться «праймовые» русские. Сейчас, как ни обидно это прозвучит, некоторые российские баскетболисты, которые могли бы играть на первых ролях, выбрали скамейки топ-клубов. Они почти не играют, но зато получают очень хорошие деньги. Если бы они играли здесь, то все вполне было бы возможно.
— Могли бы назвать этих игроков?
— Не вижу в этом большого смысла. Думаю, все и так понимают, о ком идет речь. При этом никого не осуждаю. Каждый сам делает свой выбор.
— Когда вы играли за ЦСКА, то московский клуб шумел в Евролиге без легионеров. Получается, ваше поколение было настолько сильнее?
— Сложно сказать. И у нас в российском чемпионате не было столько легионеров. Мы росли на своих ошибках, учились сами выигрывать и проигрывать. Уже озвучивал эту мысль: сейчас россияне растут больше как подыгрывающие, а не как креаторы (баскетболисты, способные решать исход матча. — Прим. «СЭ»). Чтобы выйти на действительно высокий уровень и начать выигрывать концовки, надо сначала эти концовки проиграть. Как говорил Майкл Джордан: «Прежде чем выиграть один финал решающим броском, надо до этого проиграть 100 игр в последней атаке». Тут все просто.
В полуфинале предпочтение отдаю ЦСКА и УНИКСу
— Вы видите потенциал у того же Матвея Падиуса или Максима Огаркова стать креаторами в МБА-МАИ?
— У нас много талантливой молодежи. Вопрос в том, насколько они смогут развиваться в правильном русле. Те же Падиус и Огарков при определенной работе могут выйти на первые роли в течение нескольких лет. Безусловно, потенциал есть, но очень многое будет зависеть от их желания, работы, самоотдачи и всего остального. Шансы у них будут.
— Ваш сын Сергей Карасев проводит один из худших сезонов в карьере. У вас есть понимание, почему так происходит?
— Мне сложно об этом говорить. Все-таки многое зависит от доверия тренера, от того, как тебя используют.
— Интересно было услышать ваше мнение о предстоящих полуфиналах Единой лиги. Кого вы считаете фаворитами противостояний?
— Честно, я не знаю и не понимаю, чего можно ожидать от «Зенита». Команду штормит по полной. То они выдают классный матч, то провальный. Состав, по сути, наполовину изменился по ходу сезона, видимо, есть проблемы с сыгранностью. У УНИКСа тоже есть свои заботы. Пара важных игроков могут пропустить серию из-за повреждений. Но в этой серии все равно предпочтение отдаю казанцам — они более сбалансированные. Плюс петербургскому клубу будет очень сложно остановить дуэт центровых Рейнольдс — Бингэм.
Что касается второго полуфинала, то тут ЦСКА фаворит. Они показывают очень приличный баскетбол на протяжении всего сезона, но многое в их игре также зависит от формы лидеров. В первую очередь Мело Тримбла. Если «Локомотиву» удастся сдержать его, то они могут преподнести сюрприз. Или как минимум потрепать нервы действующему чемпиону. Но шансов на такой сценарий немного.
— Потому что армейцы уже который год играют практически одним и тем же составом?
— Это хорошая и правильная тактика. Люди уже сыгрались, и ты точечно добавляешь новичков на те позиции, которые у тебя проседают. Ты веришь людям, с ними работаешь, и у них уже появляется большая ответственность за результат. А каждый год полностью менять состав… Это ни к чему хорошему не приведет.
Тимур Ганеев