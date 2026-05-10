Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России по баскетболу сыграет с турками и еще одной европейской командой

Товарищеские матчи пройдут летом.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России по баскетболу летом проведет товарищеские матчи с командой Турции и еще одной европейской сборной. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор, генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок.

«Определили расширенный состав сборной, определена подготовка сборной на лето. Основные сборы пройдут в Сочи. Также запланированы товарищеские матчи: один из них со сборной Турции. Сейчас идет техническая подготовка к этой игре — в каком городе, каком зале. Также после этой игры планируется как минимум еще один матч с европейской сборной», — сказал Дячок.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига. С тех пор отстранение не раз продлевалось.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше