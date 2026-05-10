Сборная России по баскетболу сыграет с турками и еще одной европейской командой

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России по баскетболу летом проведет товарищеские матчи с командой Турции и еще одной европейской сборной. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор, генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок.
«Определили расширенный состав сборной, определена подготовка сборной на лето. Основные сборы пройдут в Сочи. Также запланированы товарищеские матчи: один из них со сборной Турции. Сейчас идет техническая подготовка к этой игре — в каком городе, каком зале. Также после этой игры планируется как минимум еще один матч с европейской сборной», — сказал Дячок.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига. С тех пор отстранение не раз продлевалось.
В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.