«Пытаемся разобраться со здоровьем Исмаилова уже не первый год, ситуация сложная». Интервью гендиректора МБА-МАИ

— Начну с того, что конструкция с приглашением Паши получилась очень взаимовыгодной — и для него, и для «Басконии», и для нас, и вообще для российского баскетбола. Парень, который последние годы был ограничен в игровом времени, здесь получил глоток воздуха и сполна этим воспользовался. Он очень мотивированный. Мы надеемся, что Савков проведет в нашей системе еще как минимум год — это важно и для его становления, и для нас. Потенциально он игрок самого высокого уровня. Будем прикладывать усилия, чтобы он остался в МБА-МАИ.