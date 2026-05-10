«Пытаемся разобраться со здоровьем Исмаилова уже не первый год, ситуация сложная». Интервью гендиректора МБА-МАИ

МБА-МАИ в этом году впервые за три года пробился в плей-офф Единой лиги ВТБ и выиграл Кубок России. Итоги сезона для столичной команды, которая принципиально не подписывает легионеров, «СЭ» подвел генеральный директор клуба Игорь Кочарян.
Надеемся, что Савков проведет в нашей системе еще как минимум год
— В прошлом году мужская команда финишировала на девятом месте в Лиге ВТБ. В этом году — на седьмом, хотя вы ставили задачу пробиться в топ-6. Вы довольны?
— Для нас очень важно было выиграть Кубок России. Наша мужская команда никогда раньше не выигрывала трофей — это значимо для клуба, для Москвы, для всей системы. Можно сказать, галочку поставили, добились цели.
За шестерку в регулярке мы бились до последнего тура, но немного не хватило — пара ненужных поражений. При этом у нас были две игры с ЦСКА, которые по ходу складывались так, что мы могли их выиграть. Было бы совсем красиво, если бы удалось это сделать. До этого сезона мы никогда не играли так плотно с армейцами.
Где-то не хватило побед, но в целом ребята и система показывали уровень. И конечно, это совсем другая история, когда борешься за 5−6−7-е места, а не за 9−10-е. Другой нерв, другой ритм игр, другая ответственность. Чем амбициознее задачи, тем интереснее их реализовывать. Поэтому в целом получился интересный и хороший сезон, который мы достаточно уверенно провели.
— Можно сказать, что команда стала заметно сильнее благодаря летней селекции?
— В том числе. У нас был достаточно длинный состав. В то же время в основных играх мы не смогли рассчитывать на своих лидеров. У Саши Гудумака получился скомканный сезон, хотя на него возлагались большие надежды: с ним и без него — это совершенно разные конструкции игры. Мы как система перестроились, Саша помог, особенно в Кубке России. Но, к сожалению, в полуфинале Гудумак получил перелом кисти и до сих пор восстанавливается.
Кроме того, Паша Исмаилов не смог сыграть в плей-офф, Андрей Зубков практически не сыграл — тоже получил травму. Для нас это слишком существенные потери, чтобы держать уровень. Но тем не менее игры показали, что даже в таких условиях мы можем достойно сражаться с топ-клубами. Широкий состав был, но, к сожалению, не все смогли реализовать свой потенциал из-за объективных причин.
— Павел Савков — одно из главных открытий чемпионата. Здорово влился в коллектив, забивал победные броски. Есть ли шансы удержать его, продлив аренду?
— Начну с того, что конструкция с приглашением Паши получилась очень взаимовыгодной — и для него, и для «Басконии», и для нас, и вообще для российского баскетбола. Парень, который последние годы был ограничен в игровом времени, здесь получил глоток воздуха и сполна этим воспользовался. Он очень мотивированный. Мы надеемся, что Савков проведет в нашей системе еще как минимум год — это важно и для его становления, и для нас. Потенциально он игрок самого высокого уровня. Будем прикладывать усилия, чтобы он остался в МБА-МАИ.
— Вы упомянули Пашу Исмаилова. Очень талантливый игрок, но регулярно оказывающийся в лазарете. У него проблемы с физикой?
— Паша — суперталантливый парень, воспитанник нашей системы. Он прошел путь от детских команд через юниорские, ДЮБЛ, молодежку, Суперлигу до Лиги ВТБ. Это человек с хорошей тренировочной этикой, мотивированный на работу. Но у него есть объективные проблемы со здоровьем, которые не дают тренироваться системно. А когда нет системной подготовки, естественно, он не может выдавать максимум в играх. Мы разбираемся с этим не первый год, ситуация сложная. Надеюсь, летом разберемся с его проблемой, которая мешает постоянно быть в тренировочном ритме, — тогда он сможет полностью раскрыть потенциал.
Ментально игра в МБА отличается от игры в команде первой четверки
— У Евгения Воронова, которому исполнилось 40 лет, есть перспектива остаться еще на сезон?
— Женя стал символом МБА. Он пришел в сезон, когда мы дебютировали в Лиге ВТБ, и уже выступает у нас четыре года. Могу сказать, что Воронов — суперпрофессионал, который своими действиями, своей работой показывает отличный пример молодежи. Прошедший сезон получился для него не столь ярким, но он внес большой вклад в победу в Кубке России, в удачное выступление в Лиге ВТБ. Проделал большую работу в раздевалке и за ее пределами. Что касается продления контракта, то мы только закончили сезон. Немного выдохнем, спокойно все обсудим и примем лучшее решение для всех сторон.
— Есть желание сохранить Андрея Зубкова?
— По Андрею, как и по Жене, могу сказать только самые положительные слова. На Зубкова всегда можно положиться вне зависимости от обстоятельств. Если он может, он всегда дает команде максимум. Сейчас у нас праздник — встреча с болельщиками, с детьми (разговор состоялся на вечере, посвященном закрытию сезона. — Прим. Т. Г.). Проведем мероприятие и приступим к обсуждению планов на следующий год.
— Вы довольны Александром Платуновым, который пришел на замену Макару Коновалову?
— У Саши получился не совсем ровный сезон, но мы очень верим в его потенциал — он достаточно высокий. Ситуации, когда ты почти не играешь целый год, бесследно не проходят. Ментально игра в МБА отличается от игры в команде первой четверки. Нужно принять это, обработать и выдать максимум как лидеру. Мы верим, что он на правильном пути и будет прибавлять.
Продление контракта с Карасевым? Диалог состоится в ближайшее время
— Здорово, что вы стали привлекать в основу молодых ребят. Матвей Падиус и Максим Огарков в следующем году получат еще более весомую роль?
— Наш молодежный проект показал свою состоятельность. В прошлом году мы впервые выиграли Единую молодежную лигу, в этом году уступили в финале «Зениту», но это тоже достойный результат. Матвей и Максим — продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде. Будем стараться, чтобы они не просто были в составе, а занимали значимое место. По уровню таланта и трудолюбию им это по силам.
— По продлению контракта Василия Карасева вопрос решен?
— Мы еще не разговаривали с ним. Наш диалог состоится в ближайшее время.
— Могли бы подвести итоги выступления женской команды в Премьер-лиге?
— Наша женская команда держит уровень, хотя по результату получилось не так, как хотелось. В четвертьфинале мы проиграли курскому «Динамо». Счет серии был 1:1, но в начале третьей игры два важнейших игрока задней линии — Юлия Савукова и Вероника Логинова — получили серьезные травмы. На тот момент мы уверенно вели, было ощущение, что игра наша. После этого Курск переломил ход матча. То есть объективные причины не позволили пройти в полуфинал.
Мы спокойно относимся к этой ситуации: у нас серьезный пласт молодежи. Мы в очередной раз выиграли первенство ДЮБЛ очень уверенно. У нас хорошая команда в Суперлиге. Через два-три года вы услышите несколько имен, которые ворвутся в команду Премьер-лиги и сыграют там значимые роли. У нас прочный фундамент. В предстоящем сезоне пара фамилий уже появится в составе. Мы системно работаем и продвигаем свою пирамиду. Девчонки движутся по ступенькам и подрастают. Думаю, в следующем сезоне мы чуть подправим результаты. Глубина состава позволяет на это рассчитывать.
Тимур Ганеев