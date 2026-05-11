УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Лиги ВТБ

УНИКС в овертайме обыграл «Зенит» в первом полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

Источник: пресс-служба БК УНИКС

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Казанский УНИКС в овертайме нанес поражение петербургскому «Зениту» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в понедельник в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 107:104 ОТ (23:18, 15:26, 29:17, 23:29, 17:14). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Лука Шаманич, набравший 28 очков. У победителей 27 очков в активе Дишона Пьера.

Дмитрий Кулагин трехочковым броском спас УНИКС от поражения за 9 секунд до конца четвертой четверти.

УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч пройдет 13 мая в Казани.

По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф казанцы переиграли московский клуб МБА-МАИ (3−0). «Зенит» завершил «регулярку» на третьей строчке. В четвертьфинале «сине-бело-голубые» нанесли поражение екатеринбургскому «Уралмашу» (3−1).