«Локомотив-Кубань» с победы начал серию плей-офф с ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Встреча завершилась со счетом 97:88 в пользу краснодарской команды.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях со счетом 97:88 после овертайма обыграл московский ЦСКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал центровой Ален Хаджибегович, набравший 20 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету защитника Антониуса Кливленда — 14.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Локомотива-Кубани». Вторая игра пройдет в Москве 14 мая.

В другом полуфинальном противостоянии встречаются казанский УНИКС и петербургский «Зенит». После первого матча счет в серии 1−0 в пользу УНИКСа.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА, в финале прошлого сезона команда обыграла «Зенит». Также армейцы являются рекордсменами по числу победу в турнире (12).