«Зенит» сравнял счет в серии плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа

Встреча, которая прошла в среду в Казани, завершилась поражением хозяев со счетом 69:78 (29:27, 6:19, 15:10, 19:22). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джален Рэйнольдс, набравший 24 очка. У победителей 20 очков в активе Джонни Джузэнга.