Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» сравнял счет в серии плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли на выезде казанский УНИКС во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Источник: Соцсети

Встреча, которая прошла в среду в Казани, завершилась поражением хозяев со счетом 69:78 (29:27, 6:19, 15:10, 19:22). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джален Рэйнольдс, набравший 24 очка. У победителей 20 очков в активе Джонни Джузэнга.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третий матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 17 мая.

По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф казанцы переиграли московский клуб МБА-МАИ (3−0). «Зенит» завершил «регулярку» на третьей строчке. В четвертьфинале «сине-бело-голубые» нанесли поражение екатеринбургскому «Уралмашу» (3−1).