«Зенит» сравнял счет в серии плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа

Встреча, которая прошла в среду в Казани, завершилась поражением хозяев со счетом 69:78 (29:27, 6:19, 15:10, 19:22). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джален Рэйнольдс, набравший 24 очка. У победителей 20 очков в активе Джонни Джузэнга.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третий матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 17 мая.
По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф казанцы переиграли московский клуб МБА-МАИ (3−0). «Зенит» завершил «регулярку» на третьей строчке. В четвертьфинале «сине-бело-голубые» нанесли поражение екатеринбургскому «Уралмашу» (3−1).