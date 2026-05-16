Карасев покинул пост главного тренера МБА-МАИ

«Василий Карасев навсегда вписал свое имя в историю нашего клуба. Он возглавил команду перед важным событием, дебютом в Единой лиге ВТБ, и все эти годы прикладывал все усилия к становлению команды. Сейчас пришло время и Василию Николаевичу, и клубу двигаться дальше. Настал момент, когда мы хотим изменить стиль игры, свои подходы. Мы благодарим Василия Николаевича за труд на благо МБА-МАИ и желаем удачи на новом этапе», — заявил генеральный директор команды Игорь Кочарян.