«Зенит» вышел вперед в серии плей-офф баскетбольной Единой лиги

УНИКС проиграл «Зениту» в матче плей-офф баскетбольной Единой лиги.

Источник: vtb-league.com

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Казанский УНИКС проиграл петербургскому «Зениту» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 103:74 (33:14, 22:23, 25:24, 23:13). Самым результативным игроком встречи стал Маркус Бингэм из УНИКСа, набравший 23 очка. В петербургской команде 22 очка на счету Джонни Джузэнга.

«Зенит» повел в серии до четырех побед со счетом 2−1. Четвертый матч пройдет 19 мая также в Санкт-Петербурге. Победитель этой пары встретится в финале с лучшим из противостояния действующего чемпиона московского ЦСКА и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (1−1).