ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью»

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 100:81 обыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр, набравший 31 очко. У «Локомотива-Кубани» больше всех очков на счету Джеремайи Мартина (19).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч противостояния состоится 20 мая в Краснодаре.
Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА, в финале прошлого сезона команда обыграла «Зенит». Армейцы являются рекордсменами по числу победу в турнире (12).