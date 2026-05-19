ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью»

В третьем матче армейцы победили в гостях со счетом 100:81.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 100:81 обыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр, набравший 31 очко. У «Локомотива-Кубани» больше всех очков на счету Джеремайи Мартина (19).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч противостояния состоится 20 мая в Краснодаре.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА, в финале прошлого сезона команда обыграла «Зенит». Армейцы являются рекордсменами по числу победу в турнире (12).