«Зенит» одержал третью победу в полуфинале Единой лиги ВТБ с УНИКСом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского «Зенита» со счетом 81:77 обыграли казанский УНИКС в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Самыми результативными игроками встречи стали баскетболист «Зенита» Джонни Джузэнг и Маркус Бингэм из УНИКСа. Они набрали по 20 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 3−1. Пятый матч противостояния состоится 22 мая в Казани.
Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА, в финале прошлого сезона команда обыграла «Зенит». Также армейцы являются рекордсменами по числу побед в турнире (12).