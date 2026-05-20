ЦСКА увеличил отрыв в полуфинале Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью»

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде нанес поражение «Локомотиву-Кубани» из Краснодара в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в среду в Краснодаре и завершилась со счетом 85:75 (21:29, 22:11, 13:11, 29:24) в пользу армейцев. В составе ЦСКА самыми результативными стали Антониус Кливленд и Мело Тримбл, в активе которых по 13 очков. У «Локомотива-Кубани» больше всех очков набрал Патрик Миллер — 22.
ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Пятая игра пройдет в Москве 23 мая.