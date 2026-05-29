УНИКС — в финале Лиги ВТБ. Казанцы повторили достижение «Зенита»

УНИКС лучше справился с потерей одного из лидеров по ходу полуфинала, чем «Зенит». Без Джонни Джузэнга петербургский клуб проиграл две решающие игры и теперь отправляется в серию за третье место. Казанцы же повторили достижение сине-бело-голубых 2022 года, выиграв серию Единой лиги со счета 1−3.
Глобальная перестройка
По ходу сезона «Зенит» столкнулся с рядом проблем. Финалисты прошлогоднего розыгрыша значительно изменили состав, а также впервые за шесть лет сменили главного тренера. Кандидатуру Александра Секулича поддержал многолетний наставник сине-бело-голубых Чави Паскуаль, но такой же красивой истории, как у предшественника, у словенского специалиста не получилось. Секулич разрывался между «Зенитом» и сборной, проигрывал прямым конкурентам и потерял доверие баскетболистов.
В конце января команду принял опытный черногорец Деян Радонич. Тренер уже не раз демонстрировал, что может по ходу сезона возглавить команду и текущим составом дать результат. Как, например, это было с «Баварией». Радонич пришел в коллектив, который находился в тотальной перестройке. Команду покинул основной разыгрывающий Ненад Димитриевич (попросил отпустить его в аренду в «Баварию»), а первая опция на позиции пятого номера Алекс Пойтресс получил тяжелую травму колена.
На место Димитриевича был приглашен Ксавьер Мун, а Пойтресса заменил бывший центровой УНИКСа Исмаэль Бако. Последний из-за ряда травм почти не смог помочь «Зениту». На позицию центрового перешел Андре Роберсон, а в ростер также добавились два сильных иностранца — Джонни Джузэнг и Лука Шаманич. Постепенно игра команды стабилизировалась. Петербургский клуб закончил регулярку на третьем месте, а в первом раунде плей-офф довольно уверенно прошел «Уралмаш» (3−1). Дальше коллектив Радонича ждал самый серьезный экзамен в лице УНИКСа.
Казанцы финишировали в регулярке на втором месте, а в первом раунде плей-офф не оставили никаких шансов МБА-МАИ (3−0). Команда под руководством опытнейшего Велимира Перасовича обладает лучшей передней линией в лиге (Джален Рейнольдс — Маркус Бингэм), связкой лучших россиян своего поколения (Дмитрий Кулагин, Алексей Швед), игроками, еще в прошлом сезоне выступавшими в Евролиге (Пэрис Ли, Дишон Пьер).
На грани
УНИКС считался фаворитом серии, но уже первая игра показала, что это противостояние будет долгим. Команды на двоих забросили 34 трехочковых. У хозяев 5/5 забросил Пьер, у гостей — 6/8 — Георгий Жбанов. Ключевое же попадание из-за дуги за 9 секунд до конца основного времени оформил Дмитрий Кулагин. Благодаря этому броску игра перешла в овертайм, где все решила вдохновенная игра Рейнольдса и того же Пьера.
Второй матч в Казани сложился уже в пользу «Зенита». Джузэнг попал несколько важных трехочковых во второй половине (8/8 — с игры). Передняя линия была на высоте на обоих концах площадки (Мартюку и Роберсону не хватило по одному подбору до дабл-дабла). У УНИКСа же повреждение получил Рейнольдс.
В Северной столице лидер Казани играл с повязкой на левой ноге, и это обстоятельство сильно сказалось на команде. В третьей игре серии с УНИКСом сине-бело-голубые разгромно выиграли первую четверть (33:14) и уже не дали усомниться в своей победе. Героем третьей игры (как и второй) стал Джузэнг (реализовал 9 бросков с игры из 16 попыток). Следом зенитовцы могли добиться второй разгромной победы кряду. Процент забитых трехочковых хозяев зашкаливал (Джузэнг — 3/3, Дмитрий Узинский — 2/2), а гости допустили 12 потерь за 20 минут. Но в третьей четверти казанцы полноценно вернулись в игру (23:12), а за 2 минуты до конца вышли вперед («+2»). Однако в концовке хозяева все же взяли свое и за счет хладнокровия Муна.
У УНИКСа не оставалось права на ошибку, а перед пятым матчем стало известно, что Пьер больше не сыграет в этом сезоне. Однако в отсутствие своего ключевого форварда казанцы не стали сдаваться. Коллектив Перасовича уверенно забрал вторую половину (великолепный матч выдали Бингэм и Швед), и серия вновь переехала в Петербург.
Перед шестым матчем стало известно, что хозяевам не сможет помочь Джузэнг, а УНИКС начал матч с рывка 10:0. Игроки «Зенита» пришли в себя после тайм-аута, до минимума сократив счет перед перерывом (35:37). В третьей четверти гости вновь оторвались на 10 очков, но сине-бело-голубые вновь организовали успешную погоню. В итоге дело дошло до нервной концовки с решающим трехочковым Бингэма. Казань отыгралась с 1−3 и проводила решающий матч серии на своем паркете.
Седьмой матч этого полуфинала запомнится как один из самых низкорезультативных. Лидеры обоих клубов не выдержали давления, допуская много потерь. Казалось, что команды уйдут на последний двухминутный перерыв при счете 45:40 в пользу хозяев, но на последних секундах третьей четверти капитан казанцев забил в силовом проходе, а Ли удался шикарный баззер со своей половины (50:39). Это стало решающим моментом серии. По такой игре отыграть двузначное отставание в счете было нереально.
Финальная серия казанцев с ЦСКА стартует 2 июня.
Тимур Ганеев