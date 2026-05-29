УНИКС — в финале Лиги ВТБ. Казанцы повторили достижение «Зенита»

В Северной столице лидер Казани играл с повязкой на левой ноге, и это обстоятельство сильно сказалось на команде. В третьей игре серии с УНИКСом сине-бело-голубые разгромно выиграли первую четверть (33:14) и уже не дали усомниться в своей победе. Героем третьей игры (как и второй) стал Джузэнг (реализовал 9 бросков с игры из 16 попыток). Следом зенитовцы могли добиться второй разгромной победы кряду. Процент забитых трехочковых хозяев зашкаливал (Джузэнг — 3/3, Дмитрий Узинский — 2/2), а гости допустили 12 потерь за 20 минут. Но в третьей четверти казанцы полноценно вернулись в игру (23:12), а за 2 минуты до конца вышли вперед («+2»). Однако в концовке хозяева все же взяли свое и за счет хладнокровия Муна.