«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче за бронзу Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского «Зенита» дома со счетом 82:80 обыграли краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зенита» Георгий Жбанов, на счету которого 22 очка. У гостей больше всего очков набрал Патрик Миллер — 19.

Петербургская команда повела в серии до трех побед со счетом 1−0. Вторая игра пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге.

В финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сыграют московский ЦСКА и казанский УНИКС, обыгравшие в полуфинале «Локомотив-Кубань» и «Зенит» соответственно. Первая игра команд пройдет 2 июня в Москве.