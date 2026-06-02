Гомельский спрогнозировал счет в финальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Член президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов Владимир Гомельский ожидает победы ЦСКА над УНИКСом в финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ со счетом 4−2. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.
В финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ встретятся московский ЦСКА и казанский УНИКС, обыгравшие в полуфинале «Локомотив-Кубань» и «Зенит» соответственно. Первая игра пройдет 2 июня в Москве.
«Я очень надеюсь, что в итоге ЦСКА реализует не только преимущество своей площадки, но и вообще свое преимущество — особенно в игроках периметра, задней линии. Счет серии? Записывайте: 4−2 в пользу ЦСКА. Но это спорт, конкретно баскетбол — в отдельно взятом матче может произойти все что угодно», — сказал Гомельский.
По его словам, финал обещает быть зрелищным. «Я ожидаю азартного, зрелищного баскетбола с участием двух отличных команд. Как жалко, что мы не представлены в евротурнирах, но это не от нас зависит. Уверен, что обе эти команды плюс “Зенит” могли бы там успешно выступать», — отметил он.
Говоря о серии за третье место между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью», Гомельский отметил преимущество петербургского клуба. «В первом матче в Питере “Зенит” победил, пусть и с минимальным преимуществом — 82:80. Да, они сыграли семь матчей в полуфинале, у “Локомотива” было больше времени на восстановление, но я не думаю, что это станет решающим фактором. Решающие факторы — характер, мотивация плюс мастерство», — сказал он.
Действующим победителем турнира является ЦСКА, в финале прошлого сезона обыграв «Зенит». Армейцы являются рекордсменами по числу побед в турнире (12). УНИКС завоевывал трофей в 2023 году. После поражения в полуфинале «Зенит» расторг контракт с главным тренером Деяном Радоньичем, исполняющим обязанности наставника до конца сезона назначен Ростислав Вергун.