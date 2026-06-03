Армейцы открыли чемпионский счет

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ начинался для ЦСКА тяжело. Три минуты без очков. УНИКС повел 8:0. Казанцы сделали ставку на трехочковые, причем были не слишком осторожны — прибегали к этому оружию при любом удобном случае. Были авантюрные попытки с чрезвычайно дальней дистанции. Были промахи, среди которых случались и «сквозняки» — броски, когда мяч даже не касался дужки кольца. Но были и попадания: пять за четверть.