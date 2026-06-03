«Зенит» одержал вторую победу в серии за бронзу Единой лиги ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» дома со счетом 64:61 обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» во втором матче серии за третье место баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Георгий Жбанов, набравший 15 очков. У гостей лучшими стали Патрик Миллер и Макар Коновалов (по 12 очков).
Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу сине-бело-голубых. Третья игра серии пройдет в Краснодаре 7 июня.
В финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ встречаются московский ЦСКА и казанский УНИКС, обыгравшие в полуфинале «Локомотив-Кубань» и «Зенит» соответственно. Первая игра прошла 2 июня и завершилась победой армейцев (91:63).