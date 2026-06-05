Тот же, тех же

Первая десятиминутка вновь прошла в равной борьбе, только на этот раз обе команды атаковали куда эффективнее и добрались до 30-очкового барьера. УНИКС в дебюте вообще попал шесть трехочковых из шести (три из них были на счету Пэриса Ли). Но и этого не хватило, чтобы выиграть отрезок. К тому же казанцев подвела дисциплина. Москвичи извлекли пользу из фолов: Джейлен Рейнольдс получил неспортивный, а Элайджа Стюарт допустил нарушение при исполнении оппонентом дальнего броска.