21:25 (мск), источник: Sport24

Грузинский баскетболист бросил в свое кольцо, чтобы спастись от вылета из квалификации Олимпиады, но промахнулся

Сегодня, 4 июля, сборная Грузии по баскетболу победила Филиппины в матче отборочного раунда Олимпийских игр со счетом 96:94.

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В концовке игры случился необычный эпизод. Грузинский баскетболист Гога Битадзе попытался забросить в собственное кольцо, но промахнулся.

Все дело в том, что сборной Грузии для прохода в следующий раунд нужна была разница +21 по очкам в этой игре, чтобы обойти Филиппины в таблице.

За 2,8 секунды при счете 96:94 до сирены филиппинский игрок бросал штрафные. Второй мяч в корзину не опустился, и Битадзе принял решение самостоятельно забросить в собственное кольцо, чтобы сравнять счет и перевести встречу в овертайм, где его команда теоретически могла нарастить отставание по очкам.

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