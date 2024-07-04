Грузинский баскетболист бросил в свое кольцо, чтобы спастись от вылета из квалификации Олимпиады, но промахнулся

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241790&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке игры случился необычный эпизод. Грузинский баскетболист Гога Битадзе попытался забросить в собственное кольцо, но промахнулся.

Все дело в том, что сборной Грузии для прохода в следующий раунд нужна была разница +21 по очкам в этой игре, чтобы обойти Филиппины в таблице.