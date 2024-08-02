Грайнер назвала «огромной победой» обмен заключенными с Россией

Центровая сборной США Бриттни Грайнер заявила, что рада за семьи людей, которые оказались на свободе после обмена с участием России, США Германии и других стран Европы. Об этом Грайнер заявила журналисту Washington Post Бену Голливеру.

«Отличный день. Сегодня отличный день… Я безумно рада за их семьи сейчас. Любой день, когда американцы возвращаются домой, это победа. Это очень эмоциональный момент. Уверена, что всю радость от него мы еще прочувствуем. Это огромная победа», — сказала она.

Она напомнила, что в 2022 году была обменяна на торговца оружием Виктора Бута. «Я рада, что смогла пройти через эту программу и полноценно вернуться к обычной жизни», — сказала девушка после матча между сборными США и Бельгии на Олимпийских играх.

В четверг, 1 августа, в Анкаре состоялся обмен заключенными, в ходе которого участвовали 26 человек. России были переданы десять человек (включая двоих детей), Германии — 12, а США — четыре. Байден ранее также заявил, что США получили в рамках обмена троих американцев и одного обладателя грин-карты. Речь шла об оппозиционном политике Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом), приговоренном к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейках об армии.

Вашингтону выдали журналиста WSJ Эвана Гершковича, бывшего морпеха Пола Уилана, журналистку Алсу Курмашеву.