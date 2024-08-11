«Проклятая Америка». Главная звезда сборной Сербии бурно отметил бронзу Олимпиады

Что думает о полуфинале с США Никола Йокич, можно понять только по его песне, ведь со СМИ на Олимпиаде центровой не общался. Как объяснил его партнер по сербской сборной Богдан Богданович, дело в том, что в отличие от НБА на Играх нет штрафов за игнорирование журналистов. Йокич может попробовать все сказать американской сборной на паркете через четыре года на следующей Олимпиаде. Однако победить сербам будет сложнее, ведь Игры пройдут в Лос-Анджелесе и станут домашними для команды США, которая наверняка снова соберет суперзвездный состав.