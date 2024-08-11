Американские баскетболистки в восьмой раз подряд выиграли олимпийский турнир

В составе сборной США выступала Дайана Таурази, которой в июне исполнилось 42 года. Спортсменка стала шестикратной олимпийской чемпионкой, что является рекордом. Ранее она выигрывала Олимпийские игры в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах. Также баскетболистка является трехкратной чемпионкой мира. Спортсменка выступает за «Финикс» в Женской национальной баскетбольной ассоциации. В Европе она играла за московское «Динамо», подмосковный клуб «Спарта энд К», екатеринбургский УГМК, турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче». Таурази является семикратной чемпионкой России.