Международный скандал на турнире в России. Сборная привезла «ряженых» баскетболистов

Последние официальные игры сборная Колумбии провела в феврале 2023 года. В то время команда пробилась во второй этап квалификационного турнира к чемпионату мира, правда, в группе F уступила во всех играх. Если сравнить составы сборной тогда и на Кубке Дружбы, вы не найдёте ни одного совпадения. На протяжении всего 2023-го в команде играли Майкл Джексон Райт, Ромарио Майкон, Андре Ибаргуэн, Хэнсел Атенсиа, Брайан Ангола, Хуан Паласиос и Хайме Салинас. Может быть, это не суперзвёзды клубов НБА, но довольно солидные профессионалы, которые поиграли в различных клубах со всего мира. Некоторые даже выступают за узнаваемые в Европе команды, такие как испанский «Эстудиантес» и израильский «Хапоэль».