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«Бостон» с трудом вышел на точку безубыточности в прошлом чемпионском сезоне, что вызвало конфликт в семье Грусбеков

По сообщению источников, финансовые результаты деятельности «Бостона» вызвали конфликт между владельцами команды Ирвингом (90 лет) и его сыном Виком (63 года) Грусбеками.

Источник: Sports

«Селтикс» с трудом добились безубыточности в прошлом розыгрыше чемпионата. Команда потеряет приблизительно 80 миллионов долларов из-за налога на роскошь в грядущем сезоне. В чемпионате-2025/26 сумма налога увеличится до 280 миллионов.

Вик Грусбек объявил о продаже клуба почти сразу же после завоевания титула.

«Вот, что происходит, когда большую часть денег дает папа», — заявил один из источников.

«Вик сказал, что владельцы готовы на все, что угодно, но отцу не понравилось терять деньги», — прокомментировал ситуацию другой.

Вику Грусбеку лично принадлежат только 3% клуба.

Одной из ключевых проблем «Бостона» является отсутствие права собственности на арену TD Garden, что не позволяет покрывать потери за счет дополнительных доходов от концертов и других мероприятий.

НБА пытается установить цену в 6 миллиардов, чтобы задать планку для расширения лиги в Лас-Вегасе, однако источники сомневаются в этой сумме и оценивают клуб примерно в 5 миллиардов.