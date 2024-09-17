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«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с Кристианом Колоко

С камерунским центровым (24 года, 213 см) официально заключен двусторонний контракт.

Источник: Sports

Кристиан не играл в НБА почти 16 месяцев после того, как в его организме были обнаружены тромбы. Игрок получил разрешение лиги на возвращение на площадку.

Колоко, выбранный под 33-м номером на драфте 2022 года, в последний раз играл за «Торонто» в сезоне-22/23. Он пропустил весь прошлый сезон, а в январе был отчислен из канадского клуба.

«Лейкерс» отказались от форварда Блэйка Хинсона, чтобы открыть один из трех слотов под двусторонние контракты на приобретение Колоко. Центровой Колин Каслтон и форвард Армель Траоре занимают две другие позиции.