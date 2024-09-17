Кендрик Перкинс о лучшем игроке, который не стал MVP: «Кавай Ленард»

«Кавай Ленард. Некоторые из его походов в плей-офф — в списке лучших в истории игры. Он разрушил пару команд. Останавливал даже одного из величайших баскетболистов всех времен, и я говорю о Леброне Джеймсе, особенно когда Кавай был в “Сан-Антонио”.
А затем он принес единственный в истории клуба титул «Торонто», — заявил Перкинс.
Ленард был ближе всего к награде MVP регулярного чемпионата в 2016 и 2017 годах. В 2016-м он занял в голосовании второе место после Стефена Карри, который единогласно выиграл приз в составе «Голден Стэйт» 73−9. В следующем году Кавай занял третье место, а победил Расселл Уэстбрук, который вошел в историю, набирая в среднем трипл-дабл за сезон.