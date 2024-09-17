Кендрик Перкинс о лучшем игроке, который не стал MVP: «Кавай Ленард»

Ленард был ближе всего к награде MVP регулярного чемпионата в 2016 и 2017 годах. В 2016-м он занял в голосовании второе место после Стефена Карри, который единогласно выиграл приз в составе «Голден Стэйт» 73−9. В следующем году Кавай занял третье место, а победил Расселл Уэстбрук, который вошел в историю, набирая в среднем трипл-дабл за сезон.