Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кендрик Перкинс о лучшем игроке, который не стал MVP: «Кавай Ленард»

Эксперт ESPN считает, что таковым является Кавай Ленард из «Клипперс».

Источник: Sports

«Кавай Ленард. Некоторые из его походов в плей-офф — в списке лучших в истории игры. Он разрушил пару команд. Останавливал даже одного из величайших баскетболистов всех времен, и я говорю о Леброне Джеймсе, особенно когда Кавай был в “Сан-Антонио”.

А затем он принес единственный в истории клуба титул «Торонто», — заявил Перкинс.

Ленард был ближе всего к награде MVP регулярного чемпионата в 2016 и 2017 годах. В 2016-м он занял в голосовании второе место после Стефена Карри, который единогласно выиграл приз в составе «Голден Стэйт» 73−9. В следующем году Кавай занял третье место, а победил Расселл Уэстбрук, который вошел в историю, набирая в среднем трипл-дабл за сезон.