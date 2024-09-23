Пропалестинские демонстранты на время прервали стартовый матч «Виллербана» в чемпионате Франции

Пропалестинские активисты этим не удовлетворились. Размахивая палестинскими флагами и распевая кричалки, они прервали встречу во второй четверти. В этот момент они расположились как раз напротив Паркера, который сидел рядом с президентом LNB Филиппом Оссером.